Премьер Украины намерен выстраивать с Россией «прагматичные отношения»

СЕГОДНЯ 14:59 2019-09-14T15:03:05+03:00

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Новый премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, как Украина буде выстраивать отношения с Россией. Напомним, Гончарук ранее был заместителем главы офиса президента страны. Его избрали большинством голосов на заседании Верховной Рады 29 августа. Он стал самым молодым премьером в истории Украины, Гончаруку всего 35 лет.

- Россия — это наш наибольший сосед и нужно осознать, как сосуществовать с этой большой страной в дальнейшем, -приводят слова премьер-министра украинские СМИ. - Наши намерения — быть прагматичными. Мы думаем, что лучший ответ любому агрессору — это наш собственный успех, нам нужно продемонстрировать, что мы успешные.

При этом Гончарук подтвердил, что Украина оценивает Россию также как и раньше, «со времен Майдана».

Сайт kp.ru писал, что Гончарук поздравил с 1 сентября школьников, приехав в здание правительства Украины на самокате. Он промчался на этом нестандартном для политика виде транспорта по коридорам здания, и разместил видео в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU