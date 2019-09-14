Матч Спартак - Урал 14 сентября 2019: Алекс Крал дебютирует в составе "красно-белых"

СЕГОДНЯ 15:29 2019-09-14T15:34:39+03:00

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В субботу, 14 сентября, в Москве на стадионе "Открытие Арена" в Тушино пройдет матч 9 тура чемпионата России по футболу. "Спартак" на своем поле примет "Урал" из Свердловской области. Это будет первая игра после перерыва на игры сборных. И именно в этом поединке за "красно-белых" дебютирует новичок - чешский полузащитник Алекс Крал.

Стартовый состав "Спартака" на игру против "Урала": Максименко, Джикия, Жиго, Айртон, Ещенко, Крал, Зобнин, Ларссон, Тиль, З.Бакаев, Шюррле.

Запасные игроки матча: Ребров, Марков, Рассказов, Кутепов, С.Бакаев, Джано, Мельгарехо, Руденко, Умяров, Понсе.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча 9 тура чемпионата России по футболу Спартак - Урал. Стартовый свисток поединка прозвучит в 16:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU