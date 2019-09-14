Матч Спартак - Урал 14 сентября 2019: Погребняк остался в запасе "Урала" на игру со "Спартаком"

СЕГОДНЯ 15:39 2019-09-14T15:39:45+03:00

"Урал" сыграет против "Спартака" в Москве в поединке 9 тура чемпионата России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оглашен стартовый состав уральского клуба на матч в Тушино

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В субботу, 14 сентября, в Москве на стадионе "Открытие Арена" будет сыгран матч 9 тура чемпионата России по футболу. "Спартак" примет на своем поле "Урал" из Свердловской области. И гости уже назвали стартовый состав на поединок в Тушино.

В старте - все основные лидеры "Урала" в этом сезоне - Эль-Кабир, Панюков, Димитров, Бавин. В запасе же остался Павел Погребняк.

Стартовый состав Урала на матч против Спартака: Баклов, Меркулов, Кулаков (к), Ароян, Поляков, Димитров, Бавин, Эль Кабир, Августиняк, Панюков, Ильин.

Запасные на игру: Годзюр, Мамин, Насыров, Фидлер, Магомедов, Бумаль, Егорычев, Шаболин, Кухарчик, Погребняк, Юсупов.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча 9 тура чемпионата России по футболу Спартак - Урал. Стартовый свисток поединка прозвучит в 16:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU