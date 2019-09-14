РПЦ приняла приходы Западной Европы в свою юрисдикцию

СЕГОДНЯ 15:36 2019-09-14T15:40:12+03:00

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«Русский экзархат» присоединился к Русской православной церкви. Напомним, 7 сентября Генеральная ассамблея Архиепископии православных приходов русской традиции в Западной Европе провела тайное голосование – за воссоединение с РПЦ выступили 58 процентов священнослужителей. Против – 41 процент.

Как стало известно 14 сентября РПЦ принимает в свою юрисдикцию главу «Русского экзархата» в Европе, а также всех клириков и приходы.

Как сообщают РИА Новости, в 2018 году Константинополь решил распустить Западноевропейский экзархат русских приходов и аннулировал патриарший томос от 1999 года. Многие священнослужители экзархата отказались подчиняться греческой церкви. Тогда же и была предложена идея воссоединиться с РПЦ.

- Интеграция в Устав Московского Патриархата способна защитить Архиепископство от неожиданного и произвольного подавления, - сказано в тексте проекта по присоединению к РПЦ, опубликованного в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU