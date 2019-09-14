Зеленский отказался признавать победу мэра Днепра в споре по мосту

СЕГОДНЯ 15:56 2019-09-14T15:57:52+03:00

Ранее глава Борис Филатов пообещал, что подаст в отставку, если не закончит ремонт моста в срок

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Президент Украины заявил, что пари с мэром Днепра Борисом Филатовым продолжается. Напомним, в июне Владимир Зеленский посетил Днепр и пообщался с мэром города. В то время шел ремонт центрального моста. Борис Филатов пообещал, что если объект не сдадут в срок, то н добровольно уйдет с поста. Сам себе он поставил срок – до 14 сентября. Но справился, как написал в соцсетях, раньше – 7 сентября он опубликовал видео отремонтированного моста.

Филатов даже предложил каждому жителю города посидеть в кресле мэра, установленном на мосту. Мэр не сказал, что выиграл спор, отметив только, что победили жители Днепра, и предложил президенту Украины новый спор – на этот раз на ремонт аэропорта.

Во время общения с журналистами Владимир Зеленский 14 сентября сообщил, что спор оконченным не считает:

- Я выводы комиссии хочу получить, - приводит слова Зеленского украинский телеканал.

Специальная комиссия оценит проведенные на объекте работы, только после этого украинский лидер сможет сказать, справился ли мэр с задачей.

ИСТОЧНИК KP.RU