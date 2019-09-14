В минздраве рассказали, кому грозит зависимость от носовых капель

СЕГОДНЯ 16:08 2019-09-14T16:09:59+03:00

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Сосудосужающие капли могут вызвать зависимость у определенной группы людей. С таким заявлением выступило министерство здравоохранения Московской области. Ведомство приводит слова заведующего ЛОР-отделением Красногорской городской больницы №1 Сергея Троицкого. В группе риска находятся люди, у которых искривлена носовая перегородка.

- На боковой стенке носа у нас расположены нижние носовые раковины. Они способны менять объем. А от постоянной травматизации начинают отекать... Эта отечность и закладывает нос. Поэтому люди и закапывают сосудосужающие капли, - приводит слова врача РИА Новости.

Лекарство действует таким образом, что меняет слизистую носа. Чем дольше снимать симптомы при наличии искривления, тем меньше шансов исправить основную причину с помощью коррекции перегородки. Врач уверен, что капли сужающие сосуды, становятся постоянным спутником людей с такой аномалией носовой перегородки. Доходит до того, что нормально дышать без капель человек уже не может.

ЛОР-врач также сообщил, что искривление перегородки есть у 90 процентов людей.

ИСТОЧНИК KP.RU