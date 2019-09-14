2019-09-14T17:07:44+03:00
Политика

В США оценили российскую ракету, которая может «покорить весь мир»

О подводной торпеде «Шквал» написало издание National Interest
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Журналисты рассказали о российской подводной ракетеЖурналисты рассказали о российской подводной ракетеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американские журналисты рассказали о российской подводной торпеде, аналогов у которой в арсенале военных США нет. Издание National Interest сообщает, что ракета «Шквал» может «покорить мир», потому что движестся в шесть раз быстрее, чем все предшественники такого оружия, имеющиеся в наличии у других стран. «Шквал» был разработан еще в советские годы. Однако из-за того, что производство торпеды было засекречено, о нем стало известно в США только в 1990-е годы.

- Приводимое в действие ракетным двигателем, оружие могло развивать скорость до 200 узлов в час, - пишут журналисты.

Добиться такой скорости инженеры смогли благодаря тому, что использовали для запуска ракетный двигатель, тогда как обычно торпеды запускают с помощью пропеллера или насоса. Но тогда оставался вопрос сопротивления воды, которая значительно затормаживает несущуюся ракету.

- Шквал решает эту проблему, превращая воду перед носом ракеты в пар. Когда торпеда движется вперед, она продолжает испарять воду перед собой, создавая тонкий пузырь газа, - сообщает NI.- Такое быстро движущееся оружие могло бы уничтожить противника, прежде чем он успеет принять какие-либо меры по сопротивлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
SpaceX не повезет туристов на МКС из-за отсутствия желающих
"Спартак" выиграл 1:0 у екатеринбургского "Урала" первый тайм матча 9 тура
Россия и США ведут переговоры об увеличении численности дипломатов
Глава «Нафтогаза» предложил «Газмпрому» заменить Opal украинским газопроводом
Трамп подтвердил, что сын Усамы бен Ладена был уничтожен в ходе спецоперации
В минздраве рассказали, кому грозит зависимость от носовых капель
Зеленский отказался признавать победу мэра Днепра в споре по мосту
Матч Спартак - Урал 14 сентября 2019: Погребняк остался в запасе "Урала" на игру со "Спартаком"
РПЦ приняла приходы Западной Европы в свою юрисдикцию
Матч Спартак - Урал 14 сентября 2019: Алекс Крал дебютирует в составе "красно-белых"
Оператор OPAL выполнил решение суда и снизил транспортировку газа
Премьер Украины намерен выстраивать с Россией «прагматичные отношения»
В Гонконге начались стычки пропекинских демонстрантов и их противников
Российская фигуристка Трусова дважды вошла в Книгу рекордов Гиннесса