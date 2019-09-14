В США оценили российскую ракету, которая может «покорить весь мир»

СЕГОДНЯ 17:05 2019-09-14T17:07:44+03:00

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Американские журналисты рассказали о российской подводной торпеде, аналогов у которой в арсенале военных США нет. Издание National Interest сообщает, что ракета «Шквал» может «покорить мир», потому что движестся в шесть раз быстрее, чем все предшественники такого оружия, имеющиеся в наличии у других стран. «Шквал» был разработан еще в советские годы. Однако из-за того, что производство торпеды было засекречено, о нем стало известно в США только в 1990-е годы.

- Приводимое в действие ракетным двигателем, оружие могло развивать скорость до 200 узлов в час, - пишут журналисты.

Добиться такой скорости инженеры смогли благодаря тому, что использовали для запуска ракетный двигатель, тогда как обычно торпеды запускают с помощью пропеллера или насоса. Но тогда оставался вопрос сопротивления воды, которая значительно затормаживает несущуюся ракету.

- Шквал решает эту проблему, превращая воду перед носом ракеты в пар. Когда торпеда движется вперед, она продолжает испарять воду перед собой, создавая тонкий пузырь газа, - сообщает NI.- Такое быстро движущееся оружие могло бы уничтожить противника, прежде чем он успеет принять какие-либо меры по сопротивлению.

ИСТОЧНИК KP.RU