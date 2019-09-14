"Спартак" выиграл 1:0 у екатеринбургского "Урала" первый тайм матча 9 тура

СЕГОДНЯ 17:19 2019-09-14T17:19:19+03:00

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В Москве на стадионе "Открытие Арена" завершился первый тайм матча 9 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Спартак" принимает на своем поле екатеринбургский "Урал" и после стартовых 45 минут поединка выигрывает у своих соперников с минимальным счетом 1:0.

Единственный, пока что, гол был забит в этой игре на 11-й минуте матча. Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев заработал угловой, который сам и подал. А вот уже в штрафной уральцев прекрасно сыграл защитник "красно-белых" Самюэль Жиго. Французский футболист головой отправил мяч в ворота. Этот гол стал четвертым в сезоне для центрального защитника москвичей. У него на 1 гол меньше, чем у Артема Дзюбы.

До конца первого тайма счет так и не поменялся. Команды ушли на 15-минутный перерыв, после которого поединок будет возобновлен. "Спартак" же пока что выигрывает в этом матче со счетом 1:0.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча 9 тура чемпионата России Спартак - Урал.

Спартак - Урал. 1:0. Самюэль Жиго, Российская Премьер-Лига, 9 тур 14.09.2019.Жиго открывает счет в матче

ИСТОЧНИК KP.RU