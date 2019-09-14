Бывший президент Польши предостерег Зеленского от преследования Порошенко из-за имиджа Украины

СЕГОДНЯ 17:41 2019-09-14T17:44:17+03:00

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Экс-президент Польши дал совет Владимиру Зеленскому по поводу преследования Петра Порошенко. В интервью BBC Украина Александр Квасьневский признался, что чувствует «психологическую связь» с Зеленским:

- Он был избран в 41 год, меня тоже выбрали, когда мне был 41 год, - сказал бывший польский лидер.

Квасьневский считает, что украинцам пора избавиться от «реваншизма», когда новая власть преследует тех, кто был у руля до нее.

- Решения, кого посадить, должны приниматься независимым прокурором, судом, без влияния политического фактора, - сказал бывший президент Польши журналистам, подчеркнув, что преследование Порошенко «не будет способствовать имиджу Украины».

По его мнению, если Зеленский будет нацелен на политический реванш, что, как считает Квасьневский, понравится избирателям, то «мир молчать не будет».

- Порошенко был партнером, уважаемым партнером многих лидеров в Европе, они не будут сидеть и смотреть, -заключил он в интервью.

ИСТОЧНИК KP.RU