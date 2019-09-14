Один человек погиб при пожаре в 17-этажном доме в Москве

СЕГОДНЯ 18:16 2019-09-14T18:19:46+03:00

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В многоэтажном доме на улице Зюзинская в Москве днем 14 сентября произошел пожар. Огонь вспыхнул в одной из квартир на 12 этаже жилого дома. Как сообщают очевидцы, все произошло между 16.00 и 17.00. Местные жители сразу же вызвали «скорую» и спасателей. На место прибыли несколько бригад МЧС.

Из квартиры эвакуировали четверых, среди них есть дети. Еще один человек скончался. Огонь охватил одну из комнат, но особую опасность во время подобных ЧП представляет не само пламя, а дым, вдыхая который человек теряет сознание. О состоянии пострадавших пока ничего не известно. По сообщениям очевидце огонь сотрудники МЧС к этой минуте потушили.

На месте работают сотрудники ведомства. Им предстоит определить, что стало причиной пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU