2019-09-14T18:19:46+03:00
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в 17-этажном доме в Москве

Еще четыре человека доставлены в больницу
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В многоэтажном доме на улице Зюзинская в Москве днем 14 сентября произошел пожар. Огонь вспыхнул в одной из квартир на 12 этаже жилого дома. Как сообщают очевидцы, все произошло между 16.00 и 17.00. Местные жители сразу же вызвали «скорую» и спасателей. На место прибыли несколько бригад МЧС.

Из квартиры эвакуировали четверых, среди них есть дети. Еще один человек скончался. Огонь охватил одну из комнат, но особую опасность во время подобных ЧП представляет не само пламя, а дым, вдыхая который человек теряет сознание. О состоянии пострадавших пока ничего не известно. По сообщениям очевидце огонь сотрудники МЧС к этой минуте потушили.

На месте работают сотрудники ведомства. Им предстоит определить, что стало причиной пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украина не будет предоставлять полную амнистию участникам конфликта в Донбассе
Трамп договорился с Нетаньяху о взаимной обороне между США и Израилем
НХЛ дисквалифицировала пойманного с кокаином хоккеиста Кузнецова на три матча
Бывший президент Польши предостерег Зеленского от преследования Порошенко из-за имиджа Украины
SpaceX не повезет туристов на МКС из-за отсутствия желающих
"Спартак" выиграл 1:0 у екатеринбургского "Урала" первый тайм матча 9 тура
В США оценили российскую ракету, которая может «покорить весь мир»
Россия и США ведут переговоры об увеличении численности дипломатов
Глава «Нафтогаза» предложил «Газмпрому» заменить Opal украинским газопроводом
Трамп подтвердил, что сын Усамы бен Ладена был уничтожен в ходе спецоперации
В минздраве рассказали, кому грозит зависимость от носовых капель
Зеленский отказался признавать победу мэра Днепра в споре по мосту
Матч Спартак - Урал 14 сентября 2019: Погребняк остался в запасе "Урала" на игру со "Спартаком"
РПЦ приняла приходы Западной Европы в свою юрисдикцию
Матч Спартак - Урал 14 сентября 2019: Алекс Крал дебютирует в составе "красно-белых"
Оператор OPAL выполнил решение суда и снизил транспортировку газа
Премьер Украины намерен выстраивать с Россией «прагматичные отношения»
В Гонконге начались стычки пропекинских демонстрантов и их противников
Российская фигуристка Трусова дважды вошла в Книгу рекордов Гиннесса