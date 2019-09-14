Трамп договорился с Нетаньяху о взаимной обороне между США и Израилем
Дональд Трамп рассказал об итогах переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В своем твиттер американский лидер написал, что телефонный разговор состоялся в субботу 14 сентября.
- Мы обсудили возможность продвижения вперед по договору о взаимной обороне между Соединенными Штатами и Израилем, который еще больше закрепит великий альянс , - написал Дональд Трамп.
Спустя некоторое время он размесил еще один пост в твиттер. На этот раз глав Белого дома сообщил, что с «нетерпением ждет окончания выборов в Израиле, чтобы продолжить начатый с Нетаньяху разговор о военной оороне. Напомним, выборы в Израиле состоятся 17 сентября. Во время предвыборной кампании Нетаньяху заявил, что хочет увеличить территорию страны за счет присоединения новых земель – в частности в его выступлении речь шла об Иорданской долине.
ИСТОЧНИК KP.RU