2019-09-14T18:27:14+03:00
Политика

Трамп договорился с Нетаньяху о взаимной обороне между США и Израилем

Президент США написал в твиттер, что с «нетерпением» ждет результатов выборов в Израиле
Юлия САЛЬНИКОВА
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Трамп провел телефонные переговоры с НетаньяхуТрамп провел телефонные переговоры с НетаньяхуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дональд Трамп рассказал об итогах переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В своем твиттер американский лидер написал, что телефонный разговор состоялся в субботу 14 сентября.

- Мы обсудили возможность продвижения вперед по договору о взаимной обороне между Соединенными Штатами и Израилем, который еще больше закрепит великий альянс , - написал Дональд Трамп.

Спустя некоторое время он размесил еще один пост в твиттер. На этот раз глав Белого дома сообщил, что с «нетерпением ждет окончания выборов в Израиле, чтобы продолжить начатый с Нетаньяху разговор о военной оороне. Напомним, выборы в Израиле состоятся 17 сентября. Во время предвыборной кампании Нетаньяху заявил, что хочет увеличить территорию страны за счет присоединения новых земель – в частности в его выступлении речь шла об Иорданской долине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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