Из дворца Черчилля украли золотой унитаз

СЕГОДНЯ 20:15 2019-09-14T20:15:44+03:00

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Унитаз из цельного 18-каратного золота украли из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль. Эту информацию подтвердили в твиттер сотрудники работавшего в помещении музея. Они назвали произошедший случай позорным, но рады, что никто не пострадал. Унитаз является ценностью не только с финансовой точки зрения, это еще и произведение искусства авторства итальянского художника Маурицио Каттелана. Унитаз был частью инсталляции в музее.

Золотым предметом можно было воспользоваться по назначению – унитаз подключили к системам. Получить персональный доступ к драгоценному санузлу можно было только с условием что охранник будет стоять за дверью все время нахождения посетителя внутри. В ночь на субботу 14 сентября неизвестные проникли во дворец и вырвали унитаз.

Отключать коммуникации грабители не планировали, потому музей не смог принять посетителей в течение дня. По подозрению в совершении кражи задержан 66-летний мужчина, пишут РИА Новости. Где находится золотой унитаз, не известно. Сотрудники музея просят связаться с ними, если экспонат попадется кому-то на глаза.

ИСТОЧНИК KP.RU