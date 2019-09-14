В Москве два человек погибли под колесами электрички

СЕГОДНЯ 20:28 2019-09-14T20:50:28+03:00

Взрослый человек и ребенок попали под электричку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полицейские выясняют, при каких обстоятельствах люди оказались на путях

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Под электричку в Москве попали два человека. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО. Пол и возраст погибших в ведомстве не уточняют. Оба погибли на месте происшествия. После получения сигнала в подмосковные Мытищи прибыли сотрудники полиции. Они проводят экспертизы и опрос очевидцев трагедии.

Электричка ехала по маршруту Болшево – Москва. Происшествие случилось на станции «Тайнинская». Один из погибших - ребенок.

Пока не ясно, было случившееся стечение обстоятельств или в деле есть криминальная составляющая.

Ранее сайт kp.ru писал о трагедии, которая произошла в районе станции «Отрадное» Белорусского направления МЖД. Поезд «Можайск-Москва» сбил двух мужчин. Известно, что они переходили пути вне регулируемого перехода. Маринист подавал сигналы, но мужчины не отреагировали.

ИСТОЧНИК KP.RU