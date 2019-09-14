2019-09-14T20:50:28+03:00
Происшествия

В Москве два человек погибли под колесами электрички

Полицейские выясняют, при каких обстоятельствах люди оказались на путях
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Взрослый человек и ребенок попали под электричкуВзрослый человек и ребенок попали под электричкуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Под электричку в Москве попали два человека. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО. Пол и возраст погибших в ведомстве не уточняют. Оба погибли на месте происшествия. После получения сигнала в подмосковные Мытищи прибыли сотрудники полиции. Они проводят экспертизы и опрос очевидцев трагедии.

Электричка ехала по маршруту Болшево – Москва. Происшествие случилось на станции «Тайнинская». Один из погибших - ребенок.

Пока не ясно, было случившееся стечение обстоятельств или в деле есть криминальная составляющая.

Ранее сайт kp.ru писал о трагедии, которая произошла в районе станции «Отрадное» Белорусского направления МЖД. Поезд «Можайск-Москва» сбил двух мужчин. Известно, что они переходили пути вне регулируемого перехода. Маринист подавал сигналы, но мужчины не отреагировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24