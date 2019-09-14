В Армении погиб поляк, спасая невесту от медведя

СЕГОДНЯ 21:31 2019-09-14T21:33:09+03:00

Изменить размер текста: A A

На группу туристов в Армении напал медведь, один человек погиб. В пресс-службе МЧС Армении сообщают, что три человека, двое мужчин и девушка, совершали восхождение на гору Арагац. На одном из склонов на высоте примерно 3,5 километра компанию встретил дикий медведь.

Как сообщает Sputnik Армения, один из мужчин, гражданин Польшин, попытался защитить свою невесту от хищника и сорвался вместе с медведем со склона. Девушка позвонила спасателям. В МЧС пояснили, что туристов обнаружили спустя два часа.

- На место на вертолете вылетели врачи медцентра «Эребуни», которые констатировали смерть гражданина, - сообщили в МЧС страны.

Погибшему было 33 года, он получил смертельные травмы при падении.

Двум другим туристам оказали психологическую помощь, травм при встрече с медведем они не получили.

ИСТОЧНИК KP.RU