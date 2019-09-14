2019-09-14T22:47:58+03:00
Политика

Зеленский встретился с Эштоном Катчером и призвал снимать фильмы на Украине

Президент Украины рассказал о переговорах с продюсером Чернобыля и голливудскими актерами
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Украины встретился с голливудскими актерамиПрезидент Украины встретился с голливудскими актерамиФото: Facebook
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Владимир Зеленский призвал голливудских актеров снимать кино на Украине. Об этом глава Незалежной сообщил на своей странице в фейсбуке. Он опубликовал фотографии актрисой Милой Кунис, которую Зеленский назвал «уроженкой Украины», и ее супругом Эштоном Катчером, в последние годы больше известный как продюсер.

- В течение двух дней было несколько невероятно интересных и важных встреч со звездами мирового кино. Вчера пообщались с писателем и продюсером сериала «Чернобыль», - написал Зеленский.

Он рассказал, что говорили о «развитии украинской киноиндустрии», «привлечения инвестиций». Президент Украины заявил, что в стане есть все, чтобы «снимать шедевры вместе»: локации, сценаристы и «правильная техническая база».

Зеленский до того, как попал в политику, работал в кино. Вместе с президентом на встречу с голливудскими актерами пришла первая леди страны. Как писал сайт kp.ru, Елена Зеленская сама писала сценарии ко многим работам супруга в его кинемотографическом прошлом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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