2019-09-15T03:21:05+03:00
Происшествия

В Японии таксист наехал на толпу пешеходов

Пострадали как минимум семь человек
Мария ИГНАТЬЕВА
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В центральном японском городе Нагоя произошло ДТП с участием водителя такси и группы пешеходов. Мужчина наехал на толпу. В результате пострадали семь человек.

По данным телеканала NHK, инцидент произошел в субботу поздним вечером. Очевидцы сообщают, что машина такси вылетела на тротуар в районе железнодорожной станции Канаяма. Один из семи пострадавших получил серьезные повреждения, его вместе с другими травмированными пешеходами доставили в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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