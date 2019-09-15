В Японии таксист наехал на толпу пешеходов

СЕГОДНЯ 03:21 2019-09-15T03:21:05+03:00

Пострадали как минимум семь человек

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В центральном японском городе Нагоя произошло ДТП с участием водителя такси и группы пешеходов. Мужчина наехал на толпу. В результате пострадали семь человек.

По данным телеканала NHK, инцидент произошел в субботу поздним вечером. Очевидцы сообщают, что машина такси вылетела на тротуар в районе железнодорожной станции Канаяма. Один из семи пострадавших получил серьезные повреждения, его вместе с другими травмированными пешеходами доставили в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU