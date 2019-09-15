США заявили о готовности выделить резервы для стабилизации рынка нефти

СЕГОДНЯ 04:08 2019-09-15T04:08:24+03:00

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Министерство энергетики США заявило о готовности выделить стратегические резервы для стабилизации рынка нефти в связи с атаками на НПЗ в Саудовской Аравии. Министр энергетики Штатов Рик Перри поручил своим подчиненным работать с Международным энергетическим агентством в поисках необходимых действий в масштабах мирового рынка.

- Мы готовы выделить ресурсы из стратегического резерва нефти, если это потребуется для того, чтобы обратить вспять любые потрясения на нефтяных рынках, - сообщили в Минэнерго.

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ИСТОЧНИК KP.RU