США заявили о готовности выделить резервы для стабилизации рынка нефти
Стратегические запасы черного золота в Америке составляют 630 миллионов баррелей
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Министерство энергетики США заявило о готовности выделить стратегические резервы для стабилизации рынка нефти в связи с атаками на НПЗ в Саудовской Аравии. Министр энергетики Штатов Рик Перри поручил своим подчиненным работать с Международным энергетическим агентством в поисках необходимых действий в масштабах мирового рынка.
- Мы готовы выделить ресурсы из стратегического резерва нефти, если это потребуется для того, чтобы обратить вспять любые потрясения на нефтяных рынках, - сообщили в Минэнерго.
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ИСТОЧНИК KP.RU