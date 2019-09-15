Самого опытного российского космонавта отстранили от полетов по состоянию здоровья

СЕГОДНЯ 08:10 2019-09-15T08:10:17+03:00

Федор Юрчихин провел в космосе в общей сложности 672 суток и 21 час

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Самый опытный из действующих российских космонавтов Федор Юрчихин отстранен от работы по состоянию здоровья. Соответствующие решение приняла медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов.

Как сообщают РИА Новости, командир отряда космонавтов Олег Кононенко подтвердил отстранение Юрчихина и сообщил, что решение медицинской комиссии окончательное.

В скором времени решение должно быть утверждено приказом на отчисление, для которого будет собрана межведомственная комиссия.

Федор Юрчихин девять раз выходил в открытый космос, где провел в общей сложности 60 часов. Он совершил пять космических полетов, общей продолжительностью 672 суток и 21 час.

Ранее сайт kp.ru писал об открытом уроке «Космической географии», который летчик-космонавт провел в Русском географическом обществе. Юрчихин показал снимки, сделанные из космоса во время пролета над Камчаткой.

ИСТОЧНИК KP.RU