Самого опытного российского космонавта отстранили от полетов по состоянию здоровья
Самый опытный из действующих российских космонавтов Федор Юрчихин отстранен от работы по состоянию здоровья. Соответствующие решение приняла медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов.
Как сообщают РИА Новости, командир отряда космонавтов Олег Кононенко подтвердил отстранение Юрчихина и сообщил, что решение медицинской комиссии окончательное.
В скором времени решение должно быть утверждено приказом на отчисление, для которого будет собрана межведомственная комиссия.
Федор Юрчихин девять раз выходил в открытый космос, где провел в общей сложности 60 часов. Он совершил пять космических полетов, общей продолжительностью 672 суток и 21 час.
Ранее сайт kp.ru писал об открытом уроке «Космической географии», который летчик-космонавт провел в Русском географическом обществе. Юрчихин показал снимки, сделанные из космоса во время пролета над Камчаткой.
ИСТОЧНИК KP.RU