В Черное море вошел многоцелевой корабль ВМС США

СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-15T09:31:11+03:00

USNS Yuma пересекает пролив Босфор третий раз за год

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В воскресенье, 15 сентября, в Черное море в третий раз за год зашел многоцелевой транспортно-десантный корабль Военно-морских сил Соединённых Штатов USNS Yuma (T-EPF-8). Об этом сообщил ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор.

Корабль данного типа является вспомогательными, многоцелевым, нестроевым. Он используется для оперативной переброски войск, грузов и боевой техники. Экипаж состоит из гражданских служащих. USNS Yuma вооружено четырьмя крупнокалиберными пулемётами М2. Лётная палуба позволяет использовать вертолёт CH-53E Super Stallion. Судно является вспомогательным.

Напомним, 30 июня, USNS Yuma прибыл в Одессу вместе с военно-транспортными самолетами стран НАТО. Корабль американских Военно-морских доставил в Одесский порт подразделение морских пехотинцев, и американский ракетный эсминец Carney.

ИСТОЧНИК KP.RU