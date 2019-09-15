Ситуация в Ормузском проливе ставит под угрозу стабильность мирового рынка алюминия

СЕГОДНЯ 10:02 2019-09-15T10:02:39+03:00

В последние годы многие страны стали зависимы от поставок из стран Ближнего Востока

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Стабильность мирового рынка алюминия и химической продукции находится под угрозой, поскольку за последние годы поставки этих материалов из стран Ближнего Востока значительно возросли. Причиной стало обострения ситуации в Ормузском проливе.

Согласно проведенному Nikkei анализу, доля экспорта алюминия из стран Ближнего Востока составляет 16% алюминия, и 30% нефтепродуктов. Сильно зависимы от поставок из ближневосточного региона стали страны Азии, в том числе Китай и Япония.

Как сообщает агентство, такая ситуации на мировом рынке нефти и алюминия сложилась из-за сокращения зависимость стран Ближнего Востока от поставок нефти в связи с колебаниями цен на черное золото, а также с разработками сланцевой нефти в Соединённых Штатах. Более того ближневосточный регион быстро вышел на высокий уровень качества собственных материалов.

Напомним, обострение ситуация в регионе произошло 19 июля, когда танкер Stena Impero под британским флагом был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции. В Великобритании назвали арест незаконным и направили в регион свои корабли для обеспечения безопасности судоходства.

ИСТОЧНИК KP.RU