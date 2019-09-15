2019-09-15T11:24:43+03:00
Общество

Чемезов не исключил возможности ребрендинга самолета SuperJet 100

Глава «Ростеха» сообщил, что самолет может получить российское название
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сергей ЧемезовСергей ЧемезовФото: Евгения ГУСЕВА
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Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что ребрендинг с изменением названия самолета Superjet 100 вполне возможен.

«Что касается ребрендинга — может быть, действительно надо сделать. Тем более можно сделать наше российское название», - передает РБК слова главы госкорпорации.

Чемезов сообщил о необходимости вернуть России статус авиационной державы в гражданском авиастроении и отойти от зависимости от иностранных комплектующих.

Глава «Ростеха» также прокомментировал основные претензии «Аэрофлота» к Superjet, которые связаны с сервисным обслуживанием. По словам Чемезова, большую ответственность за техобслуживание несет сама авиакомпания. «Boeing или Airbus же не приезжают и не ремонтируют свои самолеты - есть отдельные компании, которые занимаются текущим обслуживанием парка», - отметил он.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству выделить Минпромторгу 4 миллиарда рублей на улучшение системы послепродажного обслуживания самолетов Sukhoi Superjet 100. Незадолго до этого ведомство сообщило о проекте по созданию отечественного двигателя ПД-8 и комплектующих изделий для воздушного судна данной модели и о готовности развивать укороченную версию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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