2019-09-15T11:46:07+03:00
Политика

В Германии заявили, что Запад просто хочет вытеснить Россию с рынка газа

В немецком бундестаге рассказали о плане сделать американский сжиженный газ более конкурентоспособным
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Германии заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газаВ Германии заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газаФото: REUTERS
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Решение Европейского суда ограничить права «Газпрома» по газопроводу OPAL является политическим и направлено на то, чтобы вытиснить Россию с рынка природного газа. Соответствующие заявление сделал глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд

«Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ (СПГ) более конкурентоспособным.», — цитирует РИА Новости слова немецкого политика.

Шлунд отметил, что решение суда ЕС уничтожает «справедливость и равенство» рынка газа и «однозначно» приведет к подорожанию энергоресурсов для европейских партнеров, что ударит по Германии в случае наступления холодов.

Напомним, Европейский суд аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, позволяющие «Газпрому» увеличить использование мощностей OPAL с 50% до 90%. 13 сентября оператору газопровода официально запретили проводить аукционы на мощности. Немецкий регулятор пригрозил российской компании штрафом в случае неисполнения решения Суда ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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