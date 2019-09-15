В Германии заявили, что Запад просто хочет вытеснить Россию с рынка газа

СЕГОДНЯ 11:46 2019-09-15T11:46:07+03:00

В Германии заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа Фото: REUTERS

В немецком бундестаге рассказали о плане сделать американский сжиженный газ более конкурентоспособным

Изменить размер текста: A A

Решение Европейского суда ограничить права «Газпрома» по газопроводу OPAL является политическим и направлено на то, чтобы вытиснить Россию с рынка природного газа. Соответствующие заявление сделал глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд

«Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ (СПГ) более конкурентоспособным.», — цитирует РИА Новости слова немецкого политика.

Шлунд отметил, что решение суда ЕС уничтожает «справедливость и равенство» рынка газа и «однозначно» приведет к подорожанию энергоресурсов для европейских партнеров, что ударит по Германии в случае наступления холодов.

Напомним, Европейский суд аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, позволяющие «Газпрому» увеличить использование мощностей OPAL с 50% до 90%. 13 сентября оператору газопровода официально запретили проводить аукционы на мощности. Немецкий регулятор пригрозил российской компании штрафом в случае неисполнения решения Суда ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU