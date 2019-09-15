Сборная Испания хочет натурализовать Ансу Фати
Как оказалось, натурализацией перспективных иностранцев грешит не только сборная России, в последнее время полюбившая бразильцев. Федерация футбола Испании уже обрабатывает обращение испанской сборной по возможной натурализации 16-летнего вингера «Барселоны» Ансу Фати, сообщает Marca.
Родиной футболиста является Гвинея-Бисау, но Фати, являясь воспитанником каталонской «Барселоны» уже 10 лет проживает на территории Испании. За каталонский клуб он показывает выдающуюся игру. В текущем сезоне на его счету уже 3 сыгранных матча, 2 гола и 1 результативная передача.
Слова главного тренера испанской сборной приводит та же Marca.
«В Федерации футбола Испании работают над этим вопросом. Эта организация хочет, чтобы в команде играли лучшие футболисты. Я надеюсь, что Фати будет в нашей команде», — рассказал главный тренер испанской сборной Роберт Морено.
ИСТОЧНИК KP.RU