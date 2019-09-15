Умер Валерий Боковенко, постановщик сериала «Убойная сила»

СЕГОДНЯ 13:39 2019-09-15T13:39:03+03:00

Валерий Боковенко умер от травм полученных в ДТП

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В воскресенье, 15 сентября, на 73-м году жизни умер художник-постановщик сериала «Убойная сила» Валерий Боковенко. Причиной смерти стало Дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Боковенко скончался в результате ДТП в Ленинградской области, на 124-м километре трассы «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки».

Автомобиль Mazda, за рулем которой находился Боковенко вылетела на встречку, где произошло лобовое столкновение с машиной Honda.

Боковенко погиб на месте. Водитель Honda на данный моментнаходится в больнице в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

Валерий Боковенко родился в 1946 году. Он работал в качестве художника-постановщика над такими сериалами, как «Убойная сила», «Морские дьяволы», «Меченосец», «Хуторянин» и «Груз».

ИСТОЧНИК KP.RU