Умер Валерий Боковенко, постановщик сериала «Убойная сила»
В воскресенье, 15 сентября, на 73-м году жизни умер художник-постановщик сериала «Убойная сила» Валерий Боковенко. Причиной смерти стало Дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Боковенко скончался в результате ДТП в Ленинградской области, на 124-м километре трассы «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки».
Автомобиль Mazda, за рулем которой находился Боковенко вылетела на встречку, где произошло лобовое столкновение с машиной Honda.
Боковенко погиб на месте. Водитель Honda на данный моментнаходится в больнице в тяжелом состоянии.
Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.
Валерий Боковенко родился в 1946 году. Он работал в качестве художника-постановщика над такими сериалами, как «Убойная сила», «Морские дьяволы», «Меченосец», «Хуторянин» и «Груз».
ИСТОЧНИК KP.RU