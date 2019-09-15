Должность главы Киевской городской госадминистрации планируют упразднить

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-15T13:46:13+03:00

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В новой редакции закона «О столице» может быть упразднена должность главы Киевской городской госадминистрации. Соответствующие заявление сделал замглавы парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

«Возможно, в новой редакции закона "О столице" такой позиции как глава КГГА вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав областных государственных администраций», - сказал депутат в интервью украинскому изданию "Левый берег".

Напомним, ранее правительство Украины одобрило увольнение мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Решение было принято единогласно. Столичный градоначальник назвал действия кабмина антиконституционным и недемократичным. Незадолго до этого он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в пытках установить жёсткий контроль над Киевом при помощи «своего мэра».

ИСТОЧНИК KP.RU