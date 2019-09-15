2019-09-15T15:49:37+03:00
В мире

Папа Римский одобрил освобождение заключенных РФ и Украиной

Глава Ватикана заявил, что продолжает молиться за мир в Донбассе
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Папа Римский одобрил освобождение заключенных РФ и УкраинойПапа Римский одобрил освобождение заключенных РФ и УкраинойФото: REUTERS
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Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди приветствовал взаимное освобождение заключенных РФ и Украиной. Также глава Ватикана заявил, что продолжает молиться за мир в Донбассе.

- Меня радует весть об освобожденных людях, которые смогли обнять своих родных, и я продолжаю молить за скорее завершение конфликта и за устойчивый мир на востоке Украины, - отметил Папа Римский, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в Кремле заявили, что обмен между Украиной и РФ дает повод для оптимизма. Обе страны освободили по 35 осужденных и задержанных граждан друг друга. Российская сторона считает поводом для осторожного оптимизма в работе по поиску путей нормализации отношений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обмен между обеими странами главное дает повод "для обеспечения условия по реализации Минских договоренностей".

ИСТОЧНИК KP.RU

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