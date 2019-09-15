Трампу рекомендовали не делиться секретной информацией с британским оппозиционером Корбином
В Великобритании заявили, что лидер лейбористской партии передает информацию РФ и Ирану
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Эксперты одного из аналитических центров Британии заявили, что американскому главе Дональду Трампу не стоит делиться секретными данными разведки с лидером британских лейбористов Джереми Корбином.
Причина, по мнению специалистов, в том, что британец передает информацию РФ и Ирану.
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ИСТОЧНИК KP.RU