2019-09-15T15:58:59+03:00
В мире

Трампу рекомендовали не делиться секретной информацией с британским оппозиционером Корбином

В Великобритании заявили, что лидер лейбористской партии передает информацию РФ и Ирану
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Эксперты одного из аналитических центров Британии заявили, что американскому главе Дональду Трампу не стоит делиться секретными данными разведки с лидером британских лейбористов Джереми Корбином.

Причина, по мнению специалистов, в том, что британец передает информацию РФ и Ирану.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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