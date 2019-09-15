Жириновский рассказал о "достойном конце" Незалежной

СЕГОДНЯ 18:50 2019-09-15T18:50:31+03:00

Лидер ЛДПР также заявил, что у России есть единственный способ остановить американизацию Украины

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у РФ есть только один способ остановить американизацию Незалежной.

Политик подчеркнул, что закончить этот процесс сможет только выдача паспортов РФ, которая должна осуществляться не только в Донбассе, но и на территории всей страны.

- В итоге мы придем к тому, что там не останется граждан Украины. Достал паспорт — русский, польский, венгерский, а с украинскими паспортами и нет уже, - подчеркнул Жириновский.

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ИСТОЧНИК KP.RU