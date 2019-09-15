2019-09-15T22:00:48+03:00
Происшествия

В Сети появилось видео столкновения автобуса с поездом в Казахстане

В пассажирском автобусе находилось 67 человек, один погиб и девять пострадали [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Сети появилось видео столкновения автобуса с поездом в КазахстанеВ Сети появилось видео столкновения автобуса с поездом в КазахстанеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Интернете появилось видео столкновение под Алма-Атой в Казахстане пассажирского автобуса и поезда. Последний протаранил транспорт на железнодорожном переезде.

На кадрах, сделанных очевидцами трагедии, видно, что перед переездом на станции «Шамалган» образовалась пробка. В момент закрытия шлагбаумов на путях стоял автобус. Поезд на полной скорости протаранил его, сообщает "ФАН".

В Казахстане при аварии погиб водитель автобуса.

Напомним, автобус следовал по маршруту Шамалган — Алма-Ата. По предварительным данным, водитель транспорта скончался на месте аварии. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в автобусе находились 67 человек. По последним данным, один человек погиб и девять пострадали в результате инцидента.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Казахстане поезд снес пассажирский автобус, который стоял на рельсах. Президент республики Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибшим и подчеркнул, что по данному делу начато расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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