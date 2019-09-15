В Сети появилось видео столкновения автобуса с поездом в Казахстане
В Интернете появилось видео столкновение под Алма-Атой в Казахстане пассажирского автобуса и поезда. Последний протаранил транспорт на железнодорожном переезде.
На кадрах, сделанных очевидцами трагедии, видно, что перед переездом на станции «Шамалган» образовалась пробка. В момент закрытия шлагбаумов на путях стоял автобус. Поезд на полной скорости протаранил его, сообщает "ФАН".
В Казахстане при аварии погиб водитель автобуса.
Напомним, автобус следовал по маршруту Шамалган — Алма-Ата. По предварительным данным, водитель транспорта скончался на месте аварии. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в автобусе находились 67 человек. По последним данным, один человек погиб и девять пострадали в результате инцидента.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Казахстане поезд снес пассажирский автобус, который стоял на рельсах. Президент республики Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибшим и подчеркнул, что по данному делу начато расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU