Минкультуры планируют выдавать субсидии зарубежным кинокомпаниям для съемок в РФ

СЕГОДНЯ 22:37 2019-09-15T23:06:52+03:00

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Министр культуры России Владимир Мединский уверен, что содержание проекта постановления о выделении из бюджета РФ средств на возмещение части затрат на съемки фильмов зарубежными кинокомпаниями- вызывает вопросы и может быть улучшено.

- С концепцией постановления ознакомился, мне кажется ее можно улучшить, и уже на следующей неделе мы обсудим этот вопрос с министром Орешкиным, - добавил Мединский.

Ранее в Минэкономразвития сообщали, что ведомство намеревалось внести в правительство проект постановления о выделении из бюджета РФ средств на международные рибейты в первой декаде сентября текущего года, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что министр культуры Владимир Мединский считает чтение комиксов взрослыми людьми убожеством. Министр культуры считает это форматом исключительно для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU