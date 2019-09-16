В США не сомневаются в причастности Ирана к атакам на НПЗ в Саудовской Аравии
Соединенные Штаты не сомневаются в причастности Ирана к атаке на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Саудовской Аравии. Как заявил агентству Reuters неназванный чиновник, занимающий высокий пост в американской администрации, в пользу этой версии говорит то, что удары беспилотников были нанесены не с территории Йемена, а с северо-запада.
По его словам, «нет никакого сомнения» в том, что за этой воздушной атакой стоит Иран, «другого кандидата просто нет».
«Факты свидетельствуют о том, что именно Иран ответственен за это», - подчеркнул он.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 14 сентября, последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» с помощью дронов атаковали крупные месторождения нефти в Абкайне и Хурайсе на востоке Саудовской Аравии. Из-за взрывов и пожара на нефтеперерабатывающих заводах. крупнейшее в королевстве предприятие Saudi Aramco сократило добычу «черного золота» почти вдвое – на пять миллионов баррелей в сутки. Это почти половина суточного объема добычи. Штаты обвинили Иран в причастности к этим атакам.
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ИСТОЧНИК KP.RU