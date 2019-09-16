2019-09-16T01:48:14+03:00
Экономика

Премьер Саксонии: «Подавляющее большинство немцев хочет хороших отношений с Россией»

Михаэль Кречмер сообщил, что политики Германии выступают за активизацию диалога с Москвой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава земельного правительства Саксонии Михаэль КречмерГлава земельного правительства Саксонии Михаэль КречмерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер убежден, что большинство немцев хотят хороших отношений с Россией. В интервью газете Welt он рассказал, что его совместный с тремя коллегами из Бранденбурга, Саксонии-Анхальта и Тюрингии призыв активизировать диалог с Москвой вызвал в Германии «запоздалую дискуссию» по этому вопросу и получил поддержку других политиков страны.

«Подавляющее большинство немцев желает хороших отношений с Россией», - подчеркнул глава земельного правительства Саксонии.

Ранее Михаэль Кречмер призывал Евросоюз отменить введенные против нашей страны санкции, его поддержали многие немецкие политики, в основном – из восточных земель ФРГ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в марте этого года Хорст Тельчик, который в свое время был советником по вопросам внешней политики и безопасности экс-канцлера Германии Гельмута Коля, заявил, что Европа предала Россию, и призвал Брюссель выстраивать конструктивные отношения с Москвой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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