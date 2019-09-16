2019-09-16T04:10:33+03:00
Политика

«Невероятный цинизм»: Пушков прокомментировал слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии

Российский сенатор предложил американскому дипломату посоветовать соотечественникам «пошире посмотреть» на атаку японцев на Пёрл-Харбор
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковПредседатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал заявление американского посла в Сербии Кайла Скотта о бомбардировках Югославии в 1999 году «невероятным цинизмом».

«Посол США в Сербии призвал сербов смотреть на натовские бомбардировки 1999 года «в более широкой перспективе». То есть, выйти на площади и дружно воздать хвалу США за то, что бомбили», - написал он на своей странице в Twitter.

«Невероятный цинизм. Пусть американцам скажет «пошире посмотреть» на атаку японцев на Перл-Харбор», - добавил Алексей Пушков.

Как писал сайт kp.ru, ранее покидающий должность американского посла в Сербии Кайл Скотт в своем прощальном интервью посоветовал сербам смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе», «двинуться вперед» и «улучшить отношения» с США.

Напомним, военная операция НАТО против Югославии проходила с 24 марта по 10 июня 1999 года. По официальным данным, бомбардировки унесли жизни свыше 1700 мирных жителей, ранения получили около 10 тысяч человек.

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Об этом спецпредставитель Президента РФ по урегулированию кризиса вокруг Югославии рассказывал нашему обозревателю Александру Гамову еще 20 лет назад (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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