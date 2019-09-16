2019-09-16T03:25:33+03:00
Происшествия

Жертвами пожара в Красноярске стали восемь человек, в том числе четверо детей

По предварительным версиям, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем или короткого замыкания
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела восьми человекВ ходе ликвидации пожара были обнаружены тела восьми человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жертвами пожара, вспыхнувшего в одном из многоквартирных жилых домов в Красноярске, стали восемь человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, уточнив, что сообщение о возгорании на улице Гусарова поступило на пульт дежурного в 22:26 (мск), уже через восемь минут на место ЧП прибыло первое пожарное подразделение. Огонь горел в квартире на третьем этаже.

«В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела восьми человек, включая четверых детей», - добавил представитель ведомства.

Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Пожар был полностью потушен в 23:36 (мск). Сейчас, как рассказали в региональном управлении МВД, на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что у следствия пока две основные версии причин возгорания – неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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