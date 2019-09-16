Поиски пропавшего вертолета в Якутии осложняются непогодой

СЕГОДНЯ 04:57 2019-09-16T05:17:27+03:00

Eurocopter, на борту которого находятся три человека, перестал выходить на связь в воскресенье

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С наступлением рассвета в понедельник, 16 сентября, в Якутии возобновились поиски пропавшего накануне вертолета, однако поисковая операция осложняются непогодой и отсутствием информации о плане полета воздушного судна, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В сообщении спасательного ведомства уточняется, что на утро понедельника было запланировано продолжить поиски с воздуха с помощью четырех бортов Якутской территориальной подсистемы РСЧС, в том числе вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, который на данный момент находится в аэропорту Якутска в полной готовности к вылету.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вертолет Eurocopter BO-105, выполнявший полеты на территории Оймяконского района, в воскресенье вылетел из поселка Усть-Нера, а назад не вернулся. Пилот перестал выходить на связь, однако аварийный маяк вертолета не срабатывал. На борту находилось три человека – пилот и два пассажира.

ИСТОЧНИК KP.RU