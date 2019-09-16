2019-09-16T05:17:27+03:00
Происшествия

Поиски пропавшего вертолета в Якутии осложняются непогодой

Eurocopter, на борту которого находятся три человека, перестал выходить на связь в воскресенье
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Вертолет EurocopterВертолет EurocopterФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

С наступлением рассвета в понедельник, 16 сентября, в Якутии возобновились поиски пропавшего накануне вертолета, однако поисковая операция осложняются непогодой и отсутствием информации о плане полета воздушного судна, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В сообщении спасательного ведомства уточняется, что на утро понедельника было запланировано продолжить поиски с воздуха с помощью четырех бортов Якутской территориальной подсистемы РСЧС, в том числе вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, который на данный момент находится в аэропорту Якутска в полной готовности к вылету.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вертолет Eurocopter BO-105, выполнявший полеты на территории Оймяконского района, в воскресенье вылетел из поселка Усть-Нера, а назад не вернулся. Пилот перестал выходить на связь, однако аварийный маяк вертолета не срабатывал. На борту находилось три человека – пилот и два пассажира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава японской корпорации Nissan в отставку
В Колумбии небольшой самолет упал на жилой дом, погибли семь человек
После атаки на НПЗ в Саудовской Аравии взлетели цены на нефть
Жертвами пожара в Красноярске стали восемь человек, в том числе четверо детей
«Невероятный цинизм»: Пушков прокомментировал слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
Джонсон верит, что Лондону удастся договориться с Брюсселем по Brexit
Трамп разрешил выделить нефть из резерва США на стабилизацию рынка после атак в Саудовской Аравии
Премьер Саксонии: «Подавляющее большинство немцев хочет хороших отношений с Россией»
В США не сомневаются в причастности Ирана к атакам на НПЗ в Саудовской Аравии
На стадионе в США вспыхнул пожар во время футбольного матча
Трамп все еще не исключает возможности встречи с лидером Ирана
Sina: Китай обогнал США и Россию по производству ракет средней дальности
В Иране предупредили США о возможности уничтожения двух военных американских баз в случае конфликта
Минкультуры планируют выдавать субсидии зарубежным кинокомпаниям для съемок в РФ
В Минтруде назвали самую высокооплачиваемую вакансию в РФ
В Сети появилось видео столкновения автобуса с поездом в Казахстане
В Казахстане поезд снес пассажирский автобус, который стоял на рельсах
Песков: Путин в курсе об атаке дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии
Хоккеиста Мусатова задержали по делу об афере с криптовалютой на 800 тысяч долларов