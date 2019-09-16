2019-09-16T06:57:24+03:00
Общество

В России собираются «протестировать» четырехдневную рабочую неделю

Скорее всего, эксперимент проведут на предприятиях, которые входят в нацпроект по повышению производительности труда
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Почти половина россиян не поддерживают идею сокращения рабочей неделиПочти половина россиян не поддерживают идею сокращения рабочей неделиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Министерстве труда и социальной защиты на днях пройдет совещание, на котором планируют обсудить «пилотный запуск» четырехдневной рабочей недели.

Такой эксперимент собираются провести на предприятиях, которые входят в национальный проект по повышению производительности труда, сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя главы Минэкономразвития Петра Засельского. По его словам, работники многих компаний «30–40 процентов времени ничего не делают».

«Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», - добавил замминистра.

Он уточнил, что пока нет четких параметров перехода на четырехдневку, а окончательный вывод о целесообразности перехода на сокращенную рабочую неделю можно будет сделать только после того, как эту схему испытают на большом количестве предприятий.

Отмечается, что в эксперименте примут участие компании, работающие в нескольких сферах: строительства, обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее против идеи перехода на четырехдневную рабочую неделю подавляющее большинство работодателей и почти половина работающих россиян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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