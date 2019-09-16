Погода в Москве на 16 сентября 2019 года: холодно и дождливо

СЕГОДНЯ 07:09 2019-09-16T07:09:14+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 16 сентября 2019 года

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Погода в Москве на 16 сентября 2019 года будет облачной, ветряной и дождливой. По сравнению с прошлой неделей в городе значительно холоднее.

Днем столбики термометров будут держаться на уровне +14..+16 градусов, а ночью опустятся до +7..+9. При этом на улицах разгуляется сильный ветер, скорость западных и юго-западных потоков которого составит 5-10 метров в секунду в обычном состоянии и 12-17 м/с во время отдельных порывов.

Также ожидается дождь, а вот атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, даже немного понижено - 734 миллиметра ртутного столба. Такая погода будет держаться как минимум до конца недели.

Сайт kp.ru писал, что синоптики обещают возвращения тепла и так называемое "бабье лето". По их прогнозах, 22-градусное тепло придет в столицу после 22 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU