Названы регионы России, жители которых больше всего платят за ЖКУ

СЕГОДНЯ 07:23 2019-09-16T07:49:58+03:00

Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ Фото: Олег УКЛАДОВ

Каждая семья затрачивает на коммунальные услуги в среднем 9,6% общего бюджета

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Жилищно-коммунальные услуги дороже всего обходятся жителям Камчатки и Колымы, которые выделяют на их оплату до 14% семейного бюджета. Меньше всего тратят в Дагестане и Ингушетии - не более 5%.

При этом средний показатель по России, по расчетам экспертов, составляет 9,6% (около 4,4 тысячи рублей в месяц). По сравнению с 2017 годом это больше на 4%.

Регионы с наименьшей долей затрат на ЖКУ по итогам 2018 года:

1. Дагестан - 4,6%;

2. Ингушетия - 4,8%;

3. Хакасия, Татарстан - 7,1%;

4. Чечня - 7,2%;

5. Забайкалье - 7,3%.

Если же смотреть в абсолютном выражении, то меньше всего на коммуналку тратят жители Алтая - 2374 рубля (7,7%). В рейтинге же регион занимает лишь девятое место, тогда как средняя сумма в лидирующем Дагестане составляет 2445 рублей.

Регионы с наибольшей долей затрат на ЖКУ:

1. Камчатский край - 15% (более 9,7 тысяч рублей);

2. Магаданская область - 14%;

3. Ямало-Ненецкий автономный округ - 13,5%;

4. Республика Коми - 13%;

5. Рязанская, Новгородская, Ленинградская области - 12,8%.

Крым, Санкт-Петербург, Мордовия, Вологодская и Омская области отдают на коммунальные услуги по 10% семейного бюджета. Жители еще 40 регионов нашей страны тратят больше 10%, в их числе Приморский край (10,1%), Орловская (10,3%), Челябинская (10,5%) и Ленинградская области (12,8%), передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что ранее похожий рейтинг составляла аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, и данные получились несколько другие.

ИСТОЧНИК KP.RU