Свыше 20 сторонников Гюлена запросили убежища в Греции

СЕГОДНЯ 07:38 2019-09-16T08:07:20+03:00

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Из Турции в Грецию бежали не менее 22 сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки государственного переворота в 2016 году. Все они прибыли на остров Калимнос в Эгейском море на лодках и обратились к властям за политическим убежищем из-за страха оказаться в тюрьме на родине.

Беженцам выдали разрешения на временное проживание в Греции до момента, пока не будут рассмотрены их заявления. Национальная разведывательная служба страны уже уведомлена о случившемся, передает Newpost.

Напомним, что в июле 2016 года в Турции была осуществлена попытка вооруженного госпереворота. На президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана совершили покушение, но операция провалилась. Анкара обвинила в беспорядках оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Сайт kp.ru писал, что с тех пор сторонников его организации FETO разыскивают по всему миру. Сам проповедник скрывается в США.

ИСТОЧНИК KP.RU