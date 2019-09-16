Свыше 20 сторонников Гюлена запросили убежища в Греции
Из Турции в Грецию бежали не менее 22 сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки государственного переворота в 2016 году. Все они прибыли на остров Калимнос в Эгейском море на лодках и обратились к властям за политическим убежищем из-за страха оказаться в тюрьме на родине.
Беженцам выдали разрешения на временное проживание в Греции до момента, пока не будут рассмотрены их заявления. Национальная разведывательная служба страны уже уведомлена о случившемся, передает Newpost.
Напомним, что в июле 2016 года в Турции была осуществлена попытка вооруженного госпереворота. На президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана совершили покушение, но операция провалилась. Анкара обвинила в беспорядках оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Сайт kp.ru писал, что с тех пор сторонников его организации FETO разыскивают по всему миру. Сам проповедник скрывается в США.
ИСТОЧНИК KP.RU
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