СЕГОДНЯ 09:32 2019-09-16T09:47:45+03:00

В подмосковном Воскресенске нашли труп женщины без головы Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В подмосковном городе Воскресенск в одном из СНТ был обнаружен труп женщины без головы.

Тело погибшей случайно нашли местные жители в одном метре от берега пруда. По предварительным данным, давность наступления смерти - один месяц.

Труп женщины направили в морг для проведения судебно-медицинского исследования. На данный момент устанавливается личность погибшей, сообщили KP.RU собственные источники.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле этого года в одном из жилых домов в столичном поселке Мосрентген обнаружили скелетированные останки пенсионера, «пропавшего» целых четыре года назад.

Как рассказали «Комсомольской правде» в правоохранительных органах, в полицию обратилась 73-летняя жительница одного из домов. Пенсионерка жаловалась на сильный трупный запах из соседней квартиры.

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ИСТОЧНИК KP.RU