Глава Ростеха анонсировал начало серийного производства С-500

СЕГОДНЯ 09:42 2019-09-16T09:56:39+03:00

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Серийное производство новейшей российской зенитно-ракетной системы С-500 планируется запустить во второй половине 2020 года. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Я думаю, серийный выпуск будет через год", - сказал руководитель корпорации.

При этом он подчеркнул, что поставки на экспорт будут возможны не менее чем через пять лет, поскольку сначала Россия должна обеспечить техникой свои войска. К тому же С-400 все еще пользуется большим спросом за рубежом, передает РБК.

Сайт kp.ru писал, что изготовление комплексов С-500 "Посейдон" уже началось, однако речь не идет о серийном выпуске. Сначала несколько систем будут направлены в российскую армию, где офицеров уже обучают работать на новом оборудовании.

Тем временем, Турция уже изъявила желание приобрести пару новейших установок, как только они поступят в продажу.

Армия России в ближайшее время получит ЗРК С-500.

ИСТОЧНИК KP.RU