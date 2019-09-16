Глава Ростеха анонсировал начало серийного производства С-500
Серийное производство новейшей российской зенитно-ракетной системы С-500 планируется запустить во второй половине 2020 года. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.
"Я думаю, серийный выпуск будет через год", - сказал руководитель корпорации.
При этом он подчеркнул, что поставки на экспорт будут возможны не менее чем через пять лет, поскольку сначала Россия должна обеспечить техникой свои войска. К тому же С-400 все еще пользуется большим спросом за рубежом, передает РБК.
Сайт kp.ru писал, что изготовление комплексов С-500 "Посейдон" уже началось, однако речь не идет о серийном выпуске. Сначала несколько систем будут направлены в российскую армию, где офицеров уже обучают работать на новом оборудовании.
Тем временем, Турция уже изъявила желание приобрести пару новейших установок, как только они поступят в продажу.
Армия России в ближайшее время получит ЗРК С-500.
ИСТОЧНИК KP.RU