2019-09-16T09:53:24+03:00
Происшествия

В Москве полицейские обнаружили машину, в которой находился связанный мужчина

По предварительным данным, несколько злоумышленников угрожали ему ножом, а после связали и увезли на машине в неизвестном направлении
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Москве полицейские обнаружили машину, в которой находился связанный мужчинаВ Москве полицейские обнаружили машину, в которой находился связанный мужчинаФото: "КП" Архив
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В Москве около поселения Краснопахорское патрульные полицейские случайно обнаружили припаркованную машину, в которой находился связанный мужчина.

Он находился в багажнике, связанный скотчем и в карнавальной маске "Гая Фокса" на голове.

37-летний мужчина оказался владельцем одного из строительных рынков в Одинцовском городском округе. С его слова, он был похищен неизвестными.

По словам полицейских, рядом с машиной, где находился пострадавший, была припаркована еще один автомобиль. В нем находилось четверо человек. Некоторые из них ранее судимые и не имеющие работы, сообщил kp.ru собственный источник.

Злоумышленники угрожали 37-летнему мужчине ножом, а после связали и увезли на машине в неизвестном направлении. Преступники требовали с пострадавшего 500000 за его освобождение.

Злоумышленники задержаны, ведется расследование даного инцидента.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в августе этого года под полом московской "Чайханы" нашли труп человека со связанными электрическим проводом ногами. По предварительным данным тело пролежало около 25 лет.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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