2019-09-16T10:34:54+03:00
Происшествия

Более 14 млн личных данных попали в Сеть из-за сбоя у оператора фискальных данных

Это первый случай, когда информацию теряют в данных системах
Елена АКИМОВА
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В Сеть попали более 14 миллионов записейВ Сеть попали более 14 миллионов записейФото: Анастасия Осипова
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Более 14 миллионов записей о юридических и физических лицах оказались в Сети из-за сбоя в работе одного из операторов фискальных данных (ОДФ). В системе хранились сведения обо всех платежах, которых люди совершают с помощью банковских карт.

Сведения стали доступны 9 сентября с сервера ОФД «Дримкас», справиться с поломкой специалисты не могли три дня. Все это время в журналах были открыты сведения об ИНН, адресах компаний и номерах телефонов представителей, заключенных сделках, ценах на товары и ассортимент. Также в Сеть попали телефоны и e-mail 3 тыс. физических лиц — пользователей скидочной программы «Покупай-ка».

Об уязвимости сообщили «Известиям» в компании по кибербезопасности DeviceLock.

В компании объяснили, что утечки произошли из-за атак хакеров на серверы компании. Все это произошло в начале сентября. утечку атаками на серверы, происходившими с начала сентября.

В налоговой в курсе случившегося и подтверждают, что утечки с серверов ОДФ произошли впервые.

— Нас уведомили об атаках на серверы ОФД «Дримкас». Информация о возможной утечке проверяется. Если она подтвердится, компании грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей, — сообщили в пресс-службе ФНС.

Ранее сообщалось об утечке личных данных порядка 900 тысяч клиентов трех российских банков. Речь идет об их именах, номерах телефонов, паспортной информации и местах работы. В Роскомнадзоре данную ситуацию назвали вопиющей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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