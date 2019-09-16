2019-09-16T11:16:15+03:00
Звезды

Джеки Чан признался фанатам в любви на русском языке

Культовый китайский актер извинился за отмену своего визита в Москву [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Актер Джеки ЧанАктер Джеки ЧанФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Культовый гонконгский актер, продюсер и сценарист Джеки Чан заговорил на русском языке. Артист признался в любви своим российским фанатам и извинился перед ними за вынужденную отмену визита в Москву. Он сказал, что сам очень хотел встретиться с поклонниками, но, к сожалению, обстоятельства сложились иначе.

Сайт kp.ru писал, что актер не смог приехать в российскую столицу на премьеру фильма "Тайна печати дракона", поскольку его не отпустили с репетиции к праздничному концерту в честь годовщины образования КНР.

"Прошу прощения", - произнес Джеки Чан на русском.

Актер поблагодарил фанатов за многолетнюю поддержку и вновь перешел на чужой для него язык. "Я вас люблю", - сказал он с широкой улыбкой.

Джеки Чан напомнил, что в этом году Россия и Китай отмечают 70-летие становления дипломатических отношений между странами, и поздравил оба народа с этой круглой датой.

"Поздравляю! Дружба между КНР и РФ будет длиться всегда", - подытожил артист.

Джеки Чан по-русски извинился за отмену визита в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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