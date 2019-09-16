Россияне назвали оптимальный уровень дохода для накоплений

СЕГОДНЯ 11:35 2019-09-16T11:35:10+03:00

В результате опроса выяснилось, что 59% населения РФ не имеют никаких сбережений

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Большинству жителей РФ требуется более 35 тысяч рублей на одного члена семьи, чтобы комфортно откладывать денежные средства.

При этом 27,1% респондентов указали, что им достаточно получать от 45 до 55 тысяч рублей для того, чтобы начать сберегать.

В результате опроса, проведенного научно-техническим центром "Перспектива", выяснилось, что 59% населения РФ не имеют никаких сбережений.

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ИСТОЧНИК KP.RU