Россияне назвали оптимальный уровень дохода для накоплений
В результате опроса выяснилось, что 59% населения РФ не имеют никаких сбережений
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Большинству жителей РФ требуется более 35 тысяч рублей на одного члена семьи, чтобы комфортно откладывать денежные средства.
При этом 27,1% респондентов указали, что им достаточно получать от 45 до 55 тысяч рублей для того, чтобы начать сберегать.
В результате опроса, проведенного научно-техническим центром "Перспектива", выяснилось, что 59% населения РФ не имеют никаких сбережений.
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ИСТОЧНИК KP.RU