РФ разместила новые С-400 в Арктике
В пресс-службе Минобороны РФ заявили, что зенитный ракетный полк Северного флота в Арктике перевооружили на новую систему ПВО С-400 «Триумф».
В ведомстве добавили, что с переходом на новую систему существенно увеличивается зона контролируемого воздушного пространства в Арктике.
- Зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, дислоцированный на острове Южный архипелага Новая Земля, полностью перевооружен на новые комплексы ПВО С-400, - сообщили в ведомстве, пишет "РБК".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года в США заявили о готовности «сдерживать Россию в Арктике». По словам генерала Кертиса Скапаротти, его стране пришлось «обновить свои планы» из-за открытия Северного морского пути. Также военный, выступая в сенате, заявил о необходимости дополнительных авиационных и морских сил для «сдерживания России».
ИСТОЧНИК KP.RU