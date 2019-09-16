РФ разместила новые С-400 в Арктике

СЕГОДНЯ 12:19 2019-09-16T13:19:24+03:00

В Минобороны России заявили, что с переходом на новую систему существенно увеличивается зона контролируемого воздушного пространства в Арктике

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В пресс-службе Минобороны РФ заявили, что зенитный ракетный полк Северного флота в Арктике перевооружили на новую систему ПВО С-400 «Триумф».

В ведомстве добавили, что с переходом на новую систему существенно увеличивается зона контролируемого воздушного пространства в Арктике.

- Зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, дислоцированный на острове Южный архипелага Новая Земля, полностью перевооружен на новые комплексы ПВО С-400, - сообщили в ведомстве, пишет "РБК".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года в США заявили о готовности «сдерживать Россию в Арктике». По словам генерала Кертиса Скапаротти, его стране пришлось «обновить свои планы» из-за открытия Северного морского пути. Также военный, выступая в сенате, заявил о необходимости дополнительных авиационных и морских сил для «сдерживания России».

ИСТОЧНИК KP.RU