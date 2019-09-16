2019-09-16T13:15:13+03:00
Политика

Захарова подтвердила, что Смоленков работал в посольстве России в США

Американские СМИ утверждают, что бывший сотрудник администрации президента РФ является агентом ЦРУ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого зарубежные СМИ прозвали агентом ЦРУ, действительно некоторое время работал в посольстве нашей страны в Вашингтоне. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Согласно ее данным, Смоленков занимался хозяйственными вопросами.

"Он работал на каком-то отрезке своей карьеры в нашем посольстве в Вашингтоне. Тут мне больше прокомментировать нечего. Я его лично не знала, не пересекались", - сказала дипломат.

По ее словам, МИД уже запросил официальный комментарий по ситуации по линии правоохранительных органов. Что касается CNN, который и прозвал Смоленкова агентом ЦРУ, то здесь "странная ситуация". Захарова заявила, что телеканал обычно просит МИД подтвердить достоверность таких сюжетов. В этот раз запроса не поступало.

В интервью канала "Расстрига" представительница ведомства предположила, что сама ситуация была искусственно создана на фоне приближения очередных американских выборов.

Сайт kp.ru писал, что Смоленков загадочно исчез в июне 2017 года во время семейного отдыха в Черногории. В полицию даже поступило заявление об их пропаже, но через 10 дней его отозвали. Лишь через несколько лет экс-чиновника нашли в шикарном частном доме в США. Американские СМИ утверждают, что это ЦРУ экстренно эвакуировала своего "агента".

ИСТОЧНИК KP.RU

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