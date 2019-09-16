2019-09-16T14:07:07+03:00
Политика

Полиция Украины расследует осквернение памятника жертвам Холокоста

Неизвестные изрисовали мемориал в Николаевской области свастиками
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На Украине призвали расследовать осквернение памятника жертвам ХолокостаНа Украине призвали расследовать осквернение памятника жертвам ХолокостаФото: ТАСС
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Полиция Украины возбудила два уголовных дела по факту осквернения памятника жертвам Холокоста, который был установлен на месте массового убийства евреев в Николаевской области. Об этом сообщили в пресс-службе местного управления правоохранительных органов.

Неизвестные нарисовали на мемориале свастики и оставили на месте преступления записку с упоминанием имени президента Украины Владимира Зеленского.

По факту случившегося начато расследование по статьям об осквернении братской могилы или памятника борцам с нацизмом и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений. Об этом сообщается на странице регионального управления Нацполиции в Facebook.

Посол Израиля на Украине Йоэль Лион также потребовал привлечь вандалов к ответственности.

"Это антисемитское преступление на почве ненависти, без сомнения", - написал дипломат в микроблоге в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что в 2014 году вандалы осквернили также памятник жертвам Холокоста в Одессе. На монументы была нарисована свастика и другие неонацистские символы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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