Эксперт рассказал, почему россияне не копят деньги

СЕГОДНЯ 13:57 2019-09-16T13:57:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Социологический опрос показал, что большинство россиян (59%) не имеют накоплений. Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов прокомментировал эти данные и объяснил, почему в стране сложилась такая ситуация. По словам эксперта, у этого явления две причины: россияне попросту не умеют копить, а также зарабатывают недостаточно для этого.

«Сейчас, к сожалению, у людей зачастую нерешенные проблемы с жильем, они стараются малейшие накопления бросать сразу же на покупку и привлекать ипотечные деньги. То есть отдавать, отдавать и отдавать. Вполне логично, что у молодых семей со сбережениями все сейчас очень тяжело», -цитирует Колташова ИА НСН.

Помимо этого эксперт напомним, что в стране существует навязанная культура потребления. Люди привыкли тратить деньги, как только они у них появляются.

Напомним, ранее социологи выяснили, что людям необходимо получать не менее 35 тысяч рублей на каждого члена семьи, чтобы начать откладывать деньги.

А у вас есть накопления.

ИСТОЧНИК KP.RU