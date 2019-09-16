2019-09-16T13:57:21+03:00
Экономика

Эксперт рассказал, почему россияне не копят деньги

Кроме небольшого дохода, людей лишает накопительства культура потребления
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперт рассказал, почему у россиян нет накопленийЭксперт рассказал, почему у россиян нет накопленийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Социологический опрос показал, что большинство россиян (59%) не имеют накоплений. Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов прокомментировал эти данные и объяснил, почему в стране сложилась такая ситуация. По словам эксперта, у этого явления две причины: россияне попросту не умеют копить, а также зарабатывают недостаточно для этого.

«Сейчас, к сожалению, у людей зачастую нерешенные проблемы с жильем, они стараются малейшие накопления бросать сразу же на покупку и привлекать ипотечные деньги. То есть отдавать, отдавать и отдавать. Вполне логично, что у молодых семей со сбережениями все сейчас очень тяжело», -цитирует Колташова ИА НСН.

Помимо этого эксперт напомним, что в стране существует навязанная культура потребления. Люди привыкли тратить деньги, как только они у них появляются.

Напомним, ранее социологи выяснили, что людям необходимо получать не менее 35 тысяч рублей на каждого члена семьи, чтобы начать откладывать деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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