СЕГОДНЯ 14:04 2019-09-16T14:04:03+03:00

В Ростуризме уверены, что такая мера позволит привлечь туристов в нашу страну

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С 2021 года в России начнут действовать электронные визы. По оценкам Ростуризма, такое послабление позволит привлечь в страну большой поток туристов.

Пилотные проекты по введению электронных виз уже работают в Дальневосточном регионе и Калининградской области. Граждане 53-х стран могут оформить въездные документы через интернет и посетить по ним Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Расширить льготы планируют для граждан Евросоюза и шенгенской зоны, а также для некоторых стран Ближнего Востока и Азии.

Пока полный перечень не утвержден, стоимость новой визы тоже оговаривается, предварительно около 50 долларов. Она будет однократной, сроком на 16 дней. В настоящее время за разрешение въехать в Россию граждане Евросоюза платят 35 долларов, США, Канады и Великобритании – 160 долларов.

- Введение электронных виз в нашей стране открывает огромные перспективы для развития въездного туризма из стран. Электронные визы станут преимуществом, - рассказал «Известиям» помощник председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Алексей Цыганов.

ИСТОЧНИК KP.RU